МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мэра города Сколе Львовской области Владимира Москаля задержали за взятку второй раз за три года. Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Первый раз чиновника задержали в августе 2015 года. В марте 2018 года его приговорили к 6,5 годам лишения свободы, но так как апелляция "все переносится", Москаль "продолжает управлять городом и брать взятки", чтобы "не потерять навыки", пояснил прокурор.

Луценко пообещал, что в этом деле восторжествуют "закон и справедливость".

Как поясняет издание Strana.ua, ироничность ситуации заключается в том, что мэр активно ругал коррупционеров и даже предлагал за свой счет установить виселицу для взяточников.

"Берем шкуру, подвешиваем за ноги сюда и бьем по заднице <…> что кровь будет стекать слезами", — говорил тогда Москаль.