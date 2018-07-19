Посол России отверг обвинения Греции против высланных дипломатов

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Посол России в Греции Андрей Маслов категорически отверг обвинения Афин в том, что российские дипломаты якобы занимались противоправными действиями против национальной безопасности страны."Катимерини" со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники сообщила, что Греция высылает двух российских дипломатов и запрещает еще двум дипломатам въезд в страну "за противоправные действия против национальной безопасности".
"Причины в таких случаях никогда не называются. Якобы какая-то деятельность четырёх российских граждан, которая будто бы наносила ущерб национальной безопасности Греции. Но это, конечно, полная чушь. Мы категорически отвергаем эти обвинения", — сказал дипломат телеканалу RT. По его словам, российские дипломаты выдворены из Греции "бездоказательно".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что действия, подобные высылке российских дипломатов из Греции, не остаются без последствий.