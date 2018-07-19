Посол России отверг обвинения Греции против высланных дипломатов

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Посол России в Греции Андрей Маслов категорически отверг обвинения Афин в том, что российские дипломаты якобы занимались противоправными действиями против национальной безопасности страны.

Ранее греческая газета "Катимерини" со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники сообщила, что Греция высылает двух российских дипломатов и запрещает еще двум дипломатам въезд в страну "за противоправные действия против национальной безопасности".

"Причины в таких случаях никогда не называются. Якобы какая-то деятельность четырёх российских граждан, которая будто бы наносила ущерб национальной безопасности Греции. Но это, конечно, полная чушь. Мы категорически отвергаем эти обвинения", — сказал дипломат телеканалу RT. По его словам, российские дипломаты выдворены из Греции "бездоказательно".

Официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос, комментируя планы высылки российских дипломатов, указал на "поведение, направленное на вмешательство в проблему бывшей югославской республики Македония". Чиновник в правительстве Греции рассказал РИА Новости, что высылка российских дипломатов из Греции является "конкретным инцидентом" и не связана с отношениями двух стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что действия, подобные высылке российских дипломатов из Греции, не остаются без последствий.