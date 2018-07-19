Число погибших при обрушении двух зданий в Индии увеличилось до девяти

Спасатели на месте рухнувшего здания к востоку от Нью-Дели, Индия. 18 июля 2018 года

Спасатели на месте рухнувшего здания к востоку от Нью-Дели, Индия. 18 июля 2018 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июл — РИА Новости. Число погибших в результате обрушения двух зданий в городе Большая Ноида к востоку от индийской столицы возросло до девяти человек, сообщили РИА Новости по телефону в полиции штата Уттар-Прадеш.

Инцидент произошел в ночь на среду. Как стало известно ранее, строящийся шестиэтажный дом обрушился на жилое четырехэтажное здание, которое рухнуло вслед за ним. Согласно подтвержденной информации, на момент аварии в строящемся доме находились около полутора десятка человек, все они — рабочие и члены их семей.

"Мы обнаружили под завалами еще несколько тел. Таким образом, к настоящему моменту мы располагаем данными о девятерых погибших", — заявил агентству сотрудник правоохранительных органов штата.

Как сообщают местные СМИ, по факту случившегося задержаны около 25 человек. Четверо из них, включая владельца земли, на которой велась стройка, арестованы. Возможно, что против них будут выдвинуты обвинения в непреднамеренном убийстве.

Полиция подтвердила, что обрушившаяся конструкция была неустойчивой, и находиться в ней было опасно, однако точная причина аварии пока остается неизвестна. Ведется расследование.