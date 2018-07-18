В Нью-Дели три человека погибли при обрушении двух зданий

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июл — РИА Новости. Три человека погибли в результате обрушения двух зданий, которое произошло в ночь на среду в городе Большая Ноида к востоку от индийской столицы, сообщили РИА Новости в полиции штата Уттар-Прадеш.

"Строящийся шестиэтажный дом обрушился на жилое четырехэтажное здание, которое также рухнуло. По состоянию на текущий момент у нас трое погибших, сколько еще находятся под завалами — сказать пока трудно", — заявил агентству представитель правоохранительных органов штата.

Ссылаясь на показания местных жителей, он добавил, что, по всей вероятности, на момент обрушения строящегося здания в нем проживали лишь рабочие вместе с членами своих семей. Сейчас на месте ЧП ведутся спасательные работы.

"Для нас очевидно, что конструкция здания была неустойчивой, и находиться в нем было опасно", — резюмировал полицейский.