Трамп оценил "ответственность Путина" за вмешательство в выборы в США

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его российского коллегу Владимира Путина можно считать "персонально ответственным" за якобы вмешательство Москвы в американские выборы.
"Да, потому что он во главе страны. Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране (США. — Прим. ред). Так что конечно, как лидера страны вы могли бы считать его ответственным (за вмешательство. — Прим. ред.)", — сказал американский лидер в среду в интервью телеканалу CBS.
Кроме того, президент США добавил, что считает правдивой оценку директора национальной разведки страны Дэна Коутса о том, что со стороны Москвы остается угроза вмешательства в выборы в конгресс в конце осени этого года.
Смена настроений
В среду перед заседанием своей администрации Трамп на вопрос журналистов о том, продолжает ли Россия "быть нацелена на США", ответил "нет". Представители СМИ расценили слова американского лидера как отрицательный ответ на вопрос, подразумевающий вменяемое Москве вмешательство в выборы президента 2016 года, включая предстоящие в ноябре 2016 года выборы в конгресс. Тем не менее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подчеркнула, что слово "нет" означало отказ отвечать на вопросы, а не отрицание вмешательства России в дела США.
Заявления президента США вызвали жесткую критику в его адрес внутри страны. Ряд оппонентов Трампа обвиняют его чуть ли не в предательстве национальных интересов.
Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы ведут спецпрокурор Роберт Мюллер, а также парламентарии в обеих палатах американского конгресса. Однако доказательств какого-либо "вмешательства" так и не поступило, несмотря на то, что оно "расследуется" уже больше года.
Москва не раз отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы вмешательстве Москвы в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, которые могли бы это подтвердить, не существует. В свою очередь советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон также добавил, что получил заверения от Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах.