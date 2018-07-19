Трамп оценил "ответственность Путина" за вмешательство в выборы в США

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его российского коллегу Владимира Путина можно считать "персонально ответственным" за якобы вмешательство Москвы в американские выборы.

Такое заявление Трамп объяснил тем, что Путин находится во главе страны, которой Вашингтон вменяет ответственность за "вмешательство".

"Да, потому что он во главе страны. Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране (США. — Прим. ред). Так что конечно, как лидера страны вы могли бы считать его ответственным (за вмешательство. — Прим. ред.)", — сказал американский лидер в среду в интервью телеканалу CBS.

Кроме того, президент США добавил, что считает правдивой оценку директора национальной разведки страны Дэна Коутса о том, что со стороны Москвы остается угроза вмешательства в выборы в конгресс в конце осени этого года.

Смена настроений

В среду перед заседанием своей администрации Трамп на вопрос журналистов о том, продолжает ли Россия "быть нацелена на США", ответил "нет". Представители СМИ расценили слова американского лидера как отрицательный ответ на вопрос, подразумевающий вменяемое Москве вмешательство в выборы президента 2016 года, включая предстоящие в ноябре 2016 года выборы в конгресс. Тем не менее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подчеркнула, что слово "нет" означало отказ отвечать на вопросы, а не отрицание вмешательства России в дела США.

До этого Трамп уточнил свое заявление, сделанное на пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным в Финляндии в понедельник, 16 июля. Тогда он сказал, что не видит причин, по которым Россия могла вмешаться в выборы в 2016 году, а потом все же отметил, что имел в виду, что Москва могла вмешаться.

Заявления президента США вызвали жесткую критику в его адрес внутри страны. Ряд оппонентов Трампа обвиняют его чуть ли не в предательстве национальных интересов.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы ведут спецпрокурор Роберт Мюллер, а также парламентарии в обеих палатах американского конгресса. Однако доказательств какого-либо "вмешательства" так и не поступило, несмотря на то, что оно "расследуется" уже больше года.

Москва не раз отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы вмешательстве Москвы в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, которые могли бы это подтвердить, не существует. В свою очередь советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон также добавил, что получил заверения от Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах.