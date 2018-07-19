Советник Макрона избил манифестанта на митинге в Париже, сообщили СМИ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Близкий советник президента Франции Эммануэля Макрона избил манифестанта на первомайской демонстрации в Париже, сообщает газета Monde.

Согласно изданию, которое располагает видеозаписью инцидента, Александр Беналля, "снаряженный специальным шлемом, но не являясь при этом полицейским, напал на молодого человека в ходе манифестации на площади Контрэскарп".

На видео видно, что человек в шлеме валит юношу на землю, наносит ему несколько ударов, а затем быстро удаляется, видимо, из страха быть узнанным, отмечает газета.

Руководитель аппарата Макрона Патрик Строда признал, что человеком в шлеме является Беналля, который, в частности, курировал вопросы безопасности во время предвыборной кампании президента.

По словам Строда, после инцидента Макрон на две недели отстранил своего помощника от выполнения обязанностей. В настоящее время Беналля переведен на административную должность и отвечает за безопасность на мероприятиях, организованных в Елисейском дворце.