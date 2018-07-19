Трамп назвал Путина ответственным за вмешательство в выборы в США

ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что президента РФ Владимира Путина можно считать персонально ответственным за якобы имевшее место вмешательство России в американские выборы.

"Да, потому что он во главе страны. Это то же самое, как я считаю себя ответственным за то, что происходит в этой стране (США). Так что конечно, как лидера страны вы могли бы считать его ответственным (за вмешательство – ред.)", — сказал он в среду в интервью телеканалу CBS

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки заявил, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах в США "виноваты обе стороны", чем навлек на себя яростную критику внутри США. Трамп уточнил, что не видит доказательств российского вмешательства в выборы в США. Во вторник Трамп заявил журналистам, что он обмолвился и на самом деле имел в виду противоположное — что Россия могла вмешаться в выборы.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.