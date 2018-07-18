В США Бутиной зачитали дополнительные обвинения

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Российской гражданке Марии Бутиной зачитаны дополнительные обвинения в суде Вашингтона, передает корреспондент РИА Новости.

Бутину первоначально обвиняли в сговоре с целью работы иностранным агентом в США без регистрации при министерстве юстиции — это стандартное обвинение в делах о шпионаже. Во вторник ей предъявили обвинение в собственно работе агентом, а не только сговоре, в результате возможный срок заключения вырос с 5 до 15 лет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.