Трамп заявил, что США не являются "мишенью для России"

ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. Президент США отрицательно ответил на вопрос о том, продолжает ли Россия вмешиваться в дела США.

"Нет", — сказал президент журналистам, отвечая на вопрос о том, являются ли США "мишенью для России". Местные телеканалы транслировали ремарки президента.

"Мы действуем очень хорошо, лучше, вероятно, чем кто-либо в отношении России", — сказал Трамп.

США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Москва это решительно отрицает.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.