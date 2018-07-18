"Оговорился": Трамп заявил о "вмешательстве" России в американские выборы

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что все же доверяет выводам американских спецслужб о "российском вмешательстве" в американские выборы. Эти слова полностью расходятся с теми, что он сказал на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

"Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место вмешательство, могли быть и другие люди. И не было никакого сговора (с Россией. — Прим. ред.)", — сказал Трамп журналистам. При этом он подчеркнул, что полностью верит спецслужбам и поддерживает их.

Однако в Хельсинки он говорил о том, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах "виноваты обе стороны", причем добавил: "Я не вижу причин, почему это могла бы быть Россия".

Заявление американского навлекло на него яростную критику в США. И уже вернувшись на родину, он уточнил, что имел в виду полностью противоположное: оказывается, он оговорился и пропустил частицу "не", а на самом деле хотел сказать: "Я не вижу причин, почему это не могла бы быть Россия".

Кроме того, накануне Трамп написал, что встреча с Путиным была еще удачнее, чем саммит НАТО, и это навлекло на него новый шквал критики.

На это американский лидер заметил, что у тех, кто его критикует, уже развился "синдром помешательства".

"Некоторые люди ненавидят тот факт, что я хорошо поладил с президентом России Путиным. Они лучше начнут войну, чем увидят это. Это называется синдром умопомешательства на Трампе!" — написал он в Twitter.

"Это был компромисс"

Политический аналитик Станислав Бышок предположил, почему Трамп изменил риторику после возвращения в США.

Эксперт считает, что для американского президента было принципиально встретиться с Путиным в Хельсинки и получить кредит доверия со стороны тех поддерживающих его сил, которые заинтересованы в нормализации отношений с Россией.

"С другой стороны, он понимает, что слишком долго вести борьбу на нескольких фронтах — и внешнем, и внутреннем — для него достаточно тяжело. Трамп прекрасно понимает, что вера во "вмешательство" России в выборы в 2016 году — консенсусная и для Демократической партии, и даже для его собственной Республиканской. Если он будет утверждать, что этого не было, то он рискует навлечь на себя обиды и гнев со стороны собственной партии, потеряв значительную часть поддержки", — сказал Бышок в эфире радио Sputnik.

Чтобы быть переизбранным на следующий срок, Трампу нужно быть более гибким в вопросах, по которым есть консенсус внутри американской политической элиты, — отметил аналитик.

"Он уже рисковал тем, что говорил слова похвалы в адрес России. Так что в данном случае, думаю, это был компромисс: с одной стороны, Трамп подтверждает, что Россия — важный партнер США, и, тем не менее, идет на компромисс с антироссийской элитой. Он говорит: хорошо, сдам вам этот тезис, мол, какое-то вмешательство было, но оно ни на что не повлияло, потому что меня избрали американские граждане", — заключил Бышок.

Обвинения во вмешательстве

Расследование пресловутого "российского вмешательства" в выборы президента США, а также возможных связей Трампа с Москвой, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, длится уже более года. Им занимается специальный прокурор Роберт Мюллер, свои расследования ведут и обе палаты конгресса. При этом никаких доказательств "вмешательства" до сих пор не появилось.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными", а министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что никаких фактов, подтверждающих обвинения со стороны американских властей, нет.

Советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон также заявлял, что получил от Путина заверения в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Сам президент России отмечал, что дело о "вмешательстве" стало следствием внутренних распрей в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.

На прошлой неделе заместитель генерального прокурора Род Розенстайн заявил, что Минюст выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку. По его словам, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов, в документах Минюста нет.

"Факты на стол"

Ситуацию с расследованием "Российского вмешательства" прокомментировал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, обвинения в адрес Москвы — это полная чепуха.

"Что касается так называемого российского вмешательства, я немного перефразирую очень модную сейчас поговорку: из ста мышей никогда не сделаешь, я скажу, одного тигра. Поэтому сколько бы ни было подозрений, главное наше требование — факты на стол", — сказал посол журналистам.

Он добавил, что только суд определит, кто виновен или не виновен.

"Если мы отойдем от этого основополагающего принципа, мы с вами пропадем, мы ничего не построим", — заключил дипломат.