РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Оговорился": Трамп заявил о "вмешательстве" России в американские выборы

415141
© REUTERS / Leonhard FoegerПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© REUTERS / Leonhard Foeger

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что все же доверяет выводам американских спецслужб о "российском вмешательстве" в американские выборы. Эти слова полностью расходятся с теми, что он сказал на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме, Вашингтон, США. 17 июля 2018
© REUTERS / Leah Millis
Туши свет! Или как Дональд Трамп вернулся на круги своя
"Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место вмешательство, могли быть и другие люди. И не было никакого сговора (с Россией. — Прим. ред.)", — сказал Трамп журналистам. При этом он подчеркнул, что полностью верит спецслужбам и поддерживает их.

Однако в Хельсинки он говорил о том, что в скандале с предполагаемым российским вмешательством на выборах "виноваты обе стороны", причем добавил: "Я не вижу причин, почему это могла бы быть Россия".

Заявление американского навлекло на него яростную критику в США. И уже вернувшись на родину, он уточнил, что имел в виду полностью противоположное: оказывается, он оговорился и пропустил частицу "не", а на самом деле хотел сказать: "Я не вижу причин, почему это не могла бы быть Россия".

Кроме того, накануне Трамп написал, что встреча с Путиным была еще удачнее, чем саммит НАТО, и это навлекло на него новый шквал критики.

На это американский лидер заметил, что у тех, кто его критикует, уже развился "синдром помешательства".

"Некоторые люди ненавидят тот факт, что я хорошо поладил с президентом России Путиным. Они лучше начнут войну, чем увидят это. Это называется синдром умопомешательства на Трампе!" — написал он в Twitter.

"Это был компромисс"

Политический аналитик Станислав Бышок предположил, почему Трамп изменил риторику после возвращения в США.

Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Хельсинки. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Пушков прокомментировал отказ Трампа от слов о "российском вмешательстве"
Эксперт считает, что для американского президента было принципиально встретиться с Путиным в Хельсинки и получить кредит доверия со стороны тех поддерживающих его сил, которые заинтересованы в нормализации отношений с Россией.

"С другой стороны, он понимает, что слишком долго вести борьбу на нескольких фронтах — и внешнем, и внутреннем — для него достаточно тяжело. Трамп прекрасно понимает, что вера во "вмешательство" России в выборы в 2016 году — консенсусная и для Демократической партии, и даже для его собственной Республиканской. Если он будет утверждать, что этого не было, то он рискует навлечь на себя обиды и гнев со стороны собственной партии, потеряв значительную часть поддержки", — сказал Бышок в эфире радио Sputnik.

Чтобы быть переизбранным на следующий срок, Трампу нужно быть более гибким в вопросах, по которым есть консенсус внутри американской политической элиты, — отметил аналитик.

"Он уже рисковал тем, что говорил слова похвалы в адрес России. Так что в данном случае, думаю, это был компромисс: с одной стороны, Трамп подтверждает, что Россия — важный партнер США, и, тем не менее, идет на компромисс с антироссийской элитой. Он говорит: хорошо, сдам вам этот тезис, мол, какое-то вмешательство было, но оно ни на что не повлияло, потому что меня избрали американские граждане", — заключил Бышок.

Обвинения во вмешательстве

Расследование пресловутого "российского вмешательства" в выборы президента США, а также возможных связей Трампа с Москвой, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, длится уже более года. Им занимается специальный прокурор Роберт Мюллер, свои расследования ведут и обе палаты конгресса. При этом никаких доказательств "вмешательства" до сих пор не появилось.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© REUTERS / Grigory Dukor
Трамп сожалеет, что его спрашивают про "российское вмешательство"
Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными", а министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что никаких фактов, подтверждающих обвинения со стороны американских властей, нет.

Советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон также заявлял, что получил от Путина заверения в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Сам президент России отмечал, что дело о "вмешательстве" стало следствием внутренних распрей в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.

На прошлой неделе заместитель генерального прокурора Род Розенстайн заявил, что Минюст выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку. По его словам, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов, в документах Минюста нет.

"Факты на стол"

Ситуацию с расследованием "Российского вмешательства" прокомментировал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, обвинения в адрес Москвы — это полная чепуха.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Импичмент за встречу с Путиным: что ждет Трампа после саммита в Хельсинки
"Что касается так называемого российского вмешательства, я немного перефразирую очень модную сейчас поговорку: из ста мышей никогда не сделаешь, я скажу, одного тигра. Поэтому сколько бы ни было подозрений, главное наше требование — факты на стол", — сказал посол журналистам.

Он добавил, что только суд определит, кто виновен или не виновен. 

"Если мы отойдем от этого основополагающего принципа, мы с вами пропадем, мы ничего не построим", — заключил дипломат.

Кажется, дождь собирается
© Виталий Подвицкий
Кажется, дождь собирается
Комментировать
В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Natulona
Сколько можно мусолить эту новость? Оговорился Трамп, не оговорился... Лучше бы СМИ объективно оценивали, что творится внутри нашей страны!
20:54
18.07.2018
ОтветитьНе отвечать
shua221
Это вообще о чем новость? Оно кому-нибудь надо? У нас тут пенсионный возраст повышают, а пытаются скормить информацию о выборах Президента США и никчемной встрече с ним Путина.
20:46
18.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена