Аналитик объяснил, почему Трамп изменил позицию по "вмешательству" в выборы

Президент США Дональд Трамп заявил о "вмешательстве" России в американские выборы, что расходится с его словами на пресс-конференции в Хельсинки. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что все же доверяет выводам американских спецслужб о "российском вмешательстве" в выборы в США, что расходится с тем, что он сказал на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

"Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место вмешательство (России – ред.), могли быть и другие люди. И не было никакого сговора (с Россией – ред.)", – сказал Трамп журналистам, добавив, что он доверяет своим спецслужбам.

Ранее на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп заявил, что в скандале с предполагаемым "российским вмешательством" в американские выборы "виноваты обе стороны", и что он не видит доказательств "российского вмешательства" в выборы, за что его раскритиковали в США.

Как сообщает Reuters, Трамп заявил, что на пресс-конференции оговорился, сказав "Я не вижу причин, почему это могла бы быть Россия", а на самом деле собирался сказать "Я не вижу причин, почему это не могла бы быть Россия".

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik рассказал, почему, по его мнению, американский президент изменил риторику.

"Для Трампа было принципиально встретиться с Путиным в Хельсинки и получить кредит доверия со стороны тех поддерживающих его сил, которые заинтересованы в нормализации отношений с Россией. С другой стороны, он понимает, что слишком долго вести борьбу на нескольких фронтах – и внешнем, и внутреннем – для него достаточно тяжело. Трамп прекрасно понимает, что вера во "вмешательство" России в выборы в 2016 году – консенсусная и для Демократической партии, и даже для его собственной Республиканской. Если он будет утверждать, что этого не было, то он рискует навлечь на себя обиды и гнев со стороны собственной партии, потеряв значительную часть поддержки. Чтобы быть переизбранным на следующий срок, нужно быть более гибким в вопросах, по которым есть консенсус внутри американской политической элиты. Он уже рисковал тем, что говорил слова похвалы в адрес России. Так что в данном случае, думаю, это был компромисс: с одной стороны, Трамп подтверждает, что Россия – важный партнер США, и, тем не менее, идет на компромисс с антироссийской элитой. Он говорит: хорошо, сдам вам этот тезис, мол, какое-то вмешательство было, но оно ни на что не повлияло, потому что меня избрали американские граждане", – сказал Станислав Бышок.

Расследованием вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, занимается спецпрокурор Роберт Мюллер, а также верхняя и нижняя палаты конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что расследование длится уже больше года.

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