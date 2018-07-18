В Сети обратили внимание на лицо Мелании Трамп после рукопожатия с Путиным

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Пользователи твиттера обратили внимание на необычное поведение супруги президента США Мелании Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

На опубликованных изданием Daily Mail кадрах видно, как Мелания, улыбаясь, пожимает Путину руку, а затем резко меняет выражение лица.

Издание назвало взгляд первой леди испуганным, однако читатели в социальной сети с таким определением не согласились.

"Она не выглядит испуганной", — написал @hopeabovehate.

"Она всегда быстро меняет выражение лица, но она не испугана", — согласились в комментариях.

"Очередная ложь Daily Mail", —резюмировал @BrianFantana15.

Путин и Трамп встретились в Хельсинки 16 июля. Переговоры двух лидеров продолжались в общей сложности около четырех часов.

Поведение Мелании Трамп на публике не раз обращало на себя внимание. Так, например, в феврале первая леди отказалась делать совместное фото с супругом.