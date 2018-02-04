Мелания Трамп отказалась фотографироваться с мужем

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором первая леди США Мелания Трамп отказалась делать совместное фото со своим мужем.
Инцидент произошел в аэропорту Палм-Бич во Флориде. Согласно протоколу, супруги должны были выйти из самолета и ненадолго остановиться, чтобы журналисты успели сделать снимок.
.@realDonaldTrump @FLOTUS & Barron get in limo for ride to Mar-a-Lago. #TrumpInPalmBeach pic.twitter.com/piUi4Sp6nr— George Bennett (@gbennettpost) 3 февраля 2018 г.
Мелания Трамп неоднократно ставила американского лидера в неловкое положение. Так, она отказалась брать супруга за руку во время визита в Рим, а незадолго до того — в ходе поездки в Израиль.