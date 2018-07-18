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На грани катастрофы: чем грозят проблемы с производством хлора на Украине

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© РИА Новости / Евгений ОдиноковВодопроводный кран. Архивное фотоВодопроводный кран. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков

КИЕВ, 18 июл – РИА Новости. Украина уже месяц испытывает проблему с производством жидкого хлора, необходимого для обеззараживания питьевой воды. Единственный производитель жидкого хлора в стране, предприятие "ДнепрАзот", остановило работу на неопределенный срок из-за нерентабельности производства. После потери рынка РФ у Киева больше нет альтернативных поставщиков жидкого хлора.

Производство напитка Coca-Cola. Архивное фото
© AFP 2018 / Lionel Bonaventure
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Запасы дезинфицирующего вещества на украинских водообеспечивающих предприятиях иссякают. В ряде крупных городов запасов жидкого хлора осталось всего на несколько дней. "Киевводоканал" сообщил, что подача воды в централизованную водопроводную сеть в ряде регионов и городов Украины может быть ограничена, а в некоторых городах полностью прекращена.

Эксперты прогнозируют массовые вспышки кишечно-желудочных заболеваний в случае прекращения поставок воды или ее некачественного обеззараживания.

Производство жидкого хлора остановлено

Монополист по производству жидкого хлора на Украине, предприятие "Днепразот" 15 июня сообщило, что из-за подорожания энергоресурсов работа предприятия стала убыточной и была полностью остановлена, в том числе и работа хлорной группы цехов, объем производства которой составляет 10% от общего объема.

Позднее предприятие заявило, что готово возобновить производство хлора и передало в Антимонопольный комитет Украины предложения о повышении цен на продукцию.

Одногривенная купюра
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Директор ассоциации "Укрводоканалэкология" Александр Шкинь заявил, что "ДнепрАзот" намерен повысить стоимость одной тонны жидкого хлора с 12-20 тысяч гривен (450-760 долларов) до 42-56 тысяч гривен (1,6-2,1 тысячи долларов) в зависимости от логистики.

По его словам, жидкий хлор в стоимости холодной воды в стране составляет около 2% от тарифа. Соответственно в случае подорожания дезинфицирующего вещества вырастет и тариф на холодную воду.

Антимонопольный комитет Украины заявил, что может оштрафовать акционерное общество "ДнепрАзот" за отказ производить жидкий хлор, необходимый для обеззараживания питьевой воды.

"Частичный или полный отказ предприятия, занимающего монопольное (доминирующее) положение на рынке, от реализации товара при отсутствии альтернативных источников реализации признается злоупотреблением монопольным положением… Это нарушение влечет наложение штрафа до 10% дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф", — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом Антимонопольный комитет не запретил предприятию повышать цены на жидкий хлор. "Цены на хлор жидкий являются свободными ценами, которые самостоятельно устанавливаются субъектом хозяйствования и на которые отсутствует государственное регулирование. Если АО "ДнепроАзот" уверено в обоснованности повышения цены на свою продукцию, ни один действующий нормативно-правовой акт не запрещает такие действия", — уточнили в ведомстве.

Альтернативного рынка нет

Директор ассоциации "Укрводоканалэкология" Шкинь сообщил, что до 2014 года Украина в случае необходимости закупала жидкий хлор для обеззараживания питьевой воды в РФ.

Слив. Архивное фото
© Fotolia / Jeka84
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"Предприятия не готовы к замещению (поставок хлора – ред.) какими-либо импортными поставщиками. Оказалось, это очень сложно сделать, потому что с 2014 года этим практически никто не занимался. А до 2014 года таких проблем не было, жидкий хлор, в случае необходимости, можно было взять у России. Так иногда Украина и делала, когда завод останавливался или были перебои… Поэтому с заводом ("ДнепрАзот" — ред.) ведутся переговоры (о возобновлении производства – ред.). Другого пути я не вижу", — заявил Шкинь.

По его словам, европейские рынки не могут поставить в нужных объемах жидкий хлор из-за проблем с логистикой, поскольку железнодорожные колеи стран ЕС отличаются от украинских. Он отметил, что возможны поставки жидкого хлора из Узбекистана, однако его цена в несколько раз выше, чем производимого на Украине.

Шкинь добавил, что Украине необходимо около 800 тонн жидкого хлора в месяц, а ЕС может поставлять только около 100 тонн.

Ситуация в стране

Самыми крупными потребителями жидкого хлора на Украине являются Киев, Харьков, Мариуполь и Кропивницкий (бывший Кировоград). В ряде крупных украинских городов, в том числе Николаеве, уже было снижено давление воды в целях экономии.

Донецкая фильтровальная станция
© РИА Новости / Игорь Маслов
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"Киевводоканал" накануне сообщил, что запасов жидкого хлора для очистки воды в украинской столице хватит всего на месяц.

В ряде крупнейших городов Запорожской области запасов жидкого хлора хватит максимум до сентября.

Гораздо критичнее ситуация в Харькове и Днепре (бывшем Днепропетровске). По данным харьковского портала 057.ua, эти два города могут остаться без воды в течение недели.

Премьер Украины Владимир Гройсман 13 июля заявил, что правительство решило вопрос с поставками хлора для обеззараживания питьевой воды в связи с прекращением работы завода "ДнепрАзот". Однако предприятие не возобновило работу.

"Я знаю о проблеме "ДнепрАзота", он покупает газ, как и вся украинская промышленность, нет газа дешевле, его никто не продает. Я думал, что сделать, но у меня нет ответа, потому что никто не может продать им дешевый газ. Поэтому решения пока нет. Но что касается хлора… Тот план, который мне представлен и который утвержден, свидетельствует о том, что хлор будет", — сказал Гройсман в ходе "Часа вопросов к правительству" в Верховной раде.

Угроза заболеваний

Проблема с производством жидкого хлора приведет к перебоям поставок воды в стране. Это грозит массовой вспышкой кишечно-желудочных заболеваний, считает заместитель президента ассоциации "Питьевая вода Украины" Владимир Скупченко.

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"Мы можем оказаться в положении, что будет массовая вспышка кишечно-желудочных заболеваний в связи с некачественной подачей воды, и мы ничего не сможем сделать", — заявил Скупченко на пресс-конференции.

По его словам, самая большая угроза для населения в случае недостаточного обеззараживания питьевой воды — это гепатит А.

Он добавил, что делать большие запасы воды опасно, поскольку спустя десять часов дезинфицирующие свойства хлора заканчиваются и в воде могут опять появиться разные микроорганизмы.

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