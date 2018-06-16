Один из крупнейших украинских заводов "Днепразот" остановил работу

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Одно из крупнейших предприятий химической промышленности Украины завод "Днепразот" остановил работу на неопределенный срок из-за высоких цен на газ. Об этом сообщил председатель правления завода Сергей Сидоров.

По его словам, вынужденный простой начался с 15 июня.

Бывший руководитель предприятия Александр Дубинин, в свою очередь, написал в Facebook , что последствия остановки завода могут быть катастрофическими. В частности, под угрозой начало отопительного сезона — от азотовской ТЭЦ зависит целый район Каменского.

"Днепразот" основан в 1938 году. Он входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. На предприятии выпускают аммиак и карбамид, соду каустическую и жидкий хлор, соляную кислоту и гипохлорит натрия, пищевую добавку карбоксиметилцеллюлозу различных модификаций и товары народного потребления.