МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. МИД считает, что россиянку Марию Бутину задержали в США, чтобы минимизировать положительные итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Все это произошло непосредственно перед двусторонним саммитом в Хельсинки. <…> Такое впечатление, что кто-то взял часы, калькулятор и рассчитывал, когда нужно принять это решение об аресте Марии Бутиной для того, чтобы сделать все возможное для срыва итогов саммита <…>. Настолько это все подогнано по времени", — подчеркнула она.

Захарова также отметила, что для обвинений в адрес россиянки нет никакой фактической базы, поэтому создается впечатление, что ФБР просто выполняет политический заказ.

"Такие абсолютно притянутые за уши претензии к нашей соотечественнице выглядят просто странно. Насколько нам известно, Мария Бутина уже долгое время находится в США, она обучалась в одном из вашингтонских университетов, ни от кого не скрывалась", — заключили в МИД.

В чем обвиняют Бутину

Проживающую в Вашингтоне Бутину задержали 15 июля. Ее обвинили в "сговоре c целью работы агентом иностранного государства" без соответствующей регистрации при американском правительстве.

Согласно обвинительному заключению, с 2015-го и по меньшей мере до февраля 2017 года она работала "по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, которое раньше было депутатом российского парламента, а затем стало высокопоставленным представителем в Центральном банке России" и находится под санкциями. По данным Минюста, Бутина хотела "использовать личные связи с лицами в США, влияющими на американскую политику", "налаживать неофициальные контакты" и "проникать в организации, действующие в политике США", чтобы продвигать интересы России, говорится в документе суда.

Позже обвинения расширили, дополнив его статьей о собственно работе иностранным агентом, что увеличивает тяжесть обвинений и возможный срок заключения.

Адвокат россиянки Роберт Дрисколла отверг все обвинения в ее адрес. По словам защитника, Бутина добровольно дала показания в спецкомитете по разведке сената США и предоставила "тысячи" документов.

Посольство России в США потребовало консульского доступа к задержанной, однако до сих пор его не получило.

Саммит в Хельсинки

Шестнадцатого июля Путин и Трамп провели в финской столице первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки, и кое-где даже достигли практических договоренностей. В частности, стороны решили сотрудничать в области безопасности. Кроме того, американский президент в очередной раз подчеркнул, что "сговора" с Москвой не было.

Американский лидер также отметил, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.

Саммит и его результаты вызвали шквал критики со стороны политических оппонентов Трампа.