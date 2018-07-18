МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. МИД считает, что россиянку Марию Бутину задержали в США, чтобы минимизировать положительные итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Все это произошло непосредственно перед двусторонним саммитом в Хельсинки. <…> Такое впечатление, что кто-то взял часы, калькулятор и рассчитывал, когда нужно принять это решение об аресте Марии Бутиной для того, чтобы сделать все возможное для срыва итогов саммита <…>. Настолько это все подогнано по времени", — подчеркнула она.
Захарова также отметила, что для обвинений в адрес россиянки нет никакой фактической базы, поэтому создается впечатление, что ФБР просто выполняет политический заказ.
"Такие абсолютно притянутые за уши претензии к нашей соотечественнице выглядят просто странно. Насколько нам известно, Мария Бутина уже долгое время находится в США, она обучалась в одном из вашингтонских университетов, ни от кого не скрывалась", — заключили в МИД.
В чем обвиняют Бутину
Проживающую в Вашингтоне Бутину задержали 15 июля. Ее обвинили в "сговоре c целью работы агентом иностранного государства" без соответствующей регистрации при американском правительстве.
Позже обвинения расширили, дополнив его статьей о собственно работе иностранным агентом, что увеличивает тяжесть обвинений и возможный срок заключения.
Посольство России в США потребовало консульского доступа к задержанной, однако до сих пор его не получило.
Саммит в Хельсинки
Шестнадцатого июля Путин и Трамп провели в финской столице первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась со встречи тет-а-тет, которая заняла больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.
Американский лидер также отметил, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.
Саммит и его результаты вызвали шквал критики со стороны политических оппонентов Трампа.