Власти США расширили обвинения против Марии Бутиной

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министерство юстиции США расширило обвинения против российской гражданки Марии Бутиной по делу о шпионаже, следует из документов суда.

К статье "сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации" добавилась собственно "работа иностранным агентом без регистрации", что увеличивает тяжесть обвинений и возможный срок заключения.

Бутина, проживающая в Вашингтоне, была задержана 15 июля.

Согласно обвинительному заключению, с 2015 и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала "по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, которое раньше было депутатом российского парламента, а затем стало высокопоставленным представителем в центральном банке России" и находится под санкциями. По данным минюста, Бутина хотела "использовать личные связи с лицами в США, влияющими на американскую политику", "налаживать неофициальные контакты" и "проникать в организации, действующие в политике США", чтобы продвигать интересы России, говорится в документе суда.

Адвокат россиянки Роберт Дрисколла отверг все обвинения в ее адрес. По словам защитника, Бутина добровольно дала показания в спецкомитете по разведке сената США и предоставила комитету "тысячи" документов.

Посольство России в США потребовало консульского доступа к Бутиной, однако до сих пор его не предоставили.

Ранее американские СМИ предполагали, что Бутина пыталась наладить связи с местным оружейным лобби — Американской стрелковой ассоциацией (NRA). Указывалось, что Бутина в прошлом работала с Александром Торшиным, когда тот был членом Совета Федерации. Предполагаемая связь Торшина с NRA через Бутину преподносилась как доказательство "сговора" президента Дональда Трампа с Россией на том основании, что NRA поддерживает республиканцев и Трампа. Кремль и Белый дом опровергают наличие каких-либо связей между Трампом и Россией.