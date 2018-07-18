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В Корее прокомментировали права сторон на найденный российский крейсер

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© Фото : Shinil GroupРоссийский крейсер Дмитрий Донской, найденный в Японском мореРоссийский крейсер Дмитрий Донской, найденный в Японском море
© Фото : Shinil Group

ТОКИО, 18 июл — РИА Новости. Частная южнокорейская компания, претендующая на право поднять затонувший российский крейсер "Дмитрий Донской", не имеет возможности это сделать с точки зрения закона, сообщило в среду информационное агентство Рёнхап со ссылкой на осведомленные источники в госструктуре Южной Кореи.

Операция по поиску и обнаружению затонувшего российского крейсера Дмитрий Донской
© Кадр из видео Shinil Group
Эксперт заявил, что найденный в Японском море крейсер принадлежит России
"В данном же случае частная организация не имеет правовой возможности заниматься подъемом судна", — утверждает источник.

Как сообщалось ранее, группа компаний "Синиль" заявила, что организованная ею экспедиция обнаружила на дне Японского моря у южнокорейского острова Уллындо затонувший в 1905 году крейсер с бортовой надписью "Дмитрий Донской" на глубине свыше 400 метров. Компания, утверждая, что на корабле находятся несметные запасы золота, собирается поднять корпус корабля и, по информации на ее сайте, намерена заработать на этом.

"Хотя международные принципы относительно затонувших кораблей нечеткие, военный корабль обычно пользуется правовым иммунитетом государства, на территории которого он находится", — приводит Рёнхап слова своего источника.

Обломки российского крейсера Дмитрий Донской. архивное фото
© Кадр из видео Shinil Group
Эксперт назвал заявление о сокровищах на крейсере "Дмитрий Донской" пиаром
По его данным, "с учетом правового иммунитета прибрежные государства не предъявляют юридических и административных прав на затонувшие военные корабли".

Вместе с тем, как сказал источник, согласно морскому праву, все затонувшие в море объекты, имеющие археологический и исторический характер, охраняются "в интересах всего человечества и с учетом прежде всего прав государства происхождения", то есть России.

Кроме того, согласно Конвенции об охране подводного культурного наследия ЮНЕСКО от 2001 года, все затонувшие объекты старее 100 лет, в том числе суда, представляют собой мировую ценность, и их раскопки и подъем в коммерческих целях запрещен.

Республика Корея не присоединилась к этой конвенции, но и в этой стране будет учитываться прежде всего тот факт, что "Дмитрий Донской" представляет собой культурное историческое наследие нового времени, связанное с Русско-японской войной у берегов Кореи.

Дайвер
© Depositphotos / agiampiccolo
На дне у берегов Японии нашли подводную лодку времен Второй мировой войны
"Дмитрий Донской" затонул на территории нынешней Южной Кореи, а ее закон о культурных ценностях рассматривает этот корабль в любом случае как культурную ценность.

"Если бы это был обычный корабль, то в течение 90 дней после объявления о его обнаружении должен быть установлен его справедливый владелец, в противном случае высока вероятность того, что корабль перешел бы в собственность государства", — пояснил источник Рёнхап. Однако поскольку речь идет о военном корабле, это совсем иной случай.

Как сообщило накануне министерство морских ресурсов и рыболовства, компания "Синиль" не обращалась к правительству с заявкой на разрешение работ по исследованию и подъему "Дмитрия Донского".

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