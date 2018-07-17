Вторые слушания по блокировке активов Ананьевых пройдут в Лондоне 27 июля

ЛОНДОН, 17 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Вторые слушания по запросу о блокировке активов братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых запланированы в Высоком суде Лондона 27 июля, сообщил РИА Новости представитель юридической фирмы Lipman Karas, представляющей группу истцов.

Группа инвесторов национализированного "Промсвязьбанка" обратилась в британский суд с просьбой о замораживании активов Ананьевых по всему миру, объем которых, включая связанные с братьями компании, оценивается в 15,6 миллионов долларов и 11 миллионов евро. Истцы требуют возмещения средств, потраченных на покупку в 2017 году долговых обязательств, размещавшихся под гарантии контролировавшихся Ананьевыми компаний. Суд в Лондоне вынес решение о блокировке активов.

"Коммерческий суд Высокого суда Лондона выдал ордер на замораживание активов в пятницу, 13 июля… Мы ждем процессуальных действий со стороны защиты и третьей стороны. Мы следуем порядку проведения процесса и рассмотрения судом предъявляемых свидетельств. Будут проведены еще одни, вторые слушания (по вопросу о замораживании активов Ананьевых) для того, чтобы дать братьям возможность заявить суду, почему мы не правы. Если мы не правы. Они назначены на 27 июля, но, скорее всего, будут перенесены для того, чтобы дать братьям больше времени (на подготовку к слушаниям), — сказал партнер Lipman Karas Эндрю Форд.

Братья Ананьевы покинули Россию в декабре 2017 года после рекапитализации "Промсвязьбанка" российским Центробанком. Алексей, по сообщениям СМИ, вернулся в Россию в январе 2018 года для того, чтобы продать 53%-ю долю в банке "Возрождение". Дмитрий, предположительно, живет на Кипре, в Женеве и Лондоне, оба брата находятся в России под следствием.

"Мы действуем от имени части инвесторов, которые покупали долговые обязательства у братьев Ананьевых. После того, как было принято решение по делу (Ананьевых), мы попросили заморозить по всему миру активы, которые контролировали братья. Ордер на блокировку активов касается и всех инвестиций. Инвесторы, интересы которых мы представляем, изложили в иске причины, по которым они требуют возврата денег, полученных братьями, а также объяснили все факты вокруг этого дела. Они хотят увидеть решение суда относительно своих денег", — добавил юрист.

Ордер о блокировании активов означает, что эти активы могут быть использованы для исполнения требований иска.

"Если инвесторы получат на руки решение суда, но денег (у Ананьевых) не будет, то это может стать печальным фактом. Если деньги будут заморожены, то это поможет инвесторам, так как благодаря этому будет возможность исполнить решение суда", — сказал Форд.

Ранее представители истцов сообщали, что приобрести долговые обязательства инвесторам – VIP-клиентам "Промсвязьбанка" — предлагали персональные менеджеры банка. Обязательства были выпущены под гарантии "Промсвязьбанка" и компании Peters International Investment, исключительными владельцами которых были братья Ананьевы. Многие инвесторы заявляли, что обязательства выпущены под личные гарантии братьев.

РИА Новости не располагает комментариями Ананьевых и их представителей.