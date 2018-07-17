Учитель Бутиной надеется, что россиянка не останется наедине с системой США

БАРНАУЛ, 17 июл — РИА Новости. Уроженка Барнаула Мария Бутина, которую задержали в США по обвинению в шпионаже, всегда была ответственной и честной девушкой, рассказала РИА Новости ее научный руководитель, преподаватель Алтайского классического университета, политолог Ярослава Шашкова, подчеркнув, что россиянку в данной ситуации нельзя оставить наедине с американской системой правосудия.
"Для меня новость о таком обвинении неожиданная. Мария закончила факультет политологии с отличием, училась она очень хорошо, ее всегда интересовала политическая жизнь. Во время учебы работала пресс-секретарем в Общественной палате края. Год назад я подписывала ей документы на поступление в магистратуру в США, после этого наше общение прекратилось, но я удивлена ее арестом. Вопрос о возможности совершения ею преступлений неоднозначный. Маша открытый, честный и благодарный человек, и особых качеств шпиона я в ней не замечала. Чем закончится эта история, сложно сказать, надеюсь, что ее не оставят одну в борьбе с американской системой", — Шашкова.
По словам председателя совета алтайской краевой общественной организации "Молодые журналисты Алтая" Сергея Канарева, с Бутиной он работал и взаимодействовал в рамках сотрудничества с Общественной палатой Алтайского края.
"Мы с ней пересекались во время работы второго созыва в Общественной палате Алтайского края, где она выполняла функции секретаря. Еще в те времена, когда она была студенткой, она была очень амбициозной", — рассказал РИА Новости Канарев.
Адвокат россиянки Марии Бутиной заявил, что обвинения против его подзащитной раздуты, она не пыталась повлиять на политику Соединенных Штатов.
Согласно обвинительному заключению, с 2015 года и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению члена российского правительства, который раньше был депутатом, а теперь занимает высокий пост в Центробанке. По информации американского ведомства, этот человек находится под санкциями Минфина США.
Мария Бутина родилась в городе Барнауле Алтайского края в 1988 году. В 2005 году окончила с медалью 22-ю школу Барнаула с углубленным изучением иностранных языков. В 2010 году завершила образование в Алтайском государственном университете, без отрыва от вуза она также окончила местную Школу реальной политики. Работала в разных сферах: от маркетинга до политики, с 2011 года и до марта 2018 года являлась председателем правления межрегиональной общественной организации "Право на оружие". Свободно владеет английским и начальным уровнем немецкого языка.