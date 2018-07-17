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Учитель Бутиной надеется, что россиянка не останется наедине с системой США

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© AP Photo / J. David AkeВид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фотоВид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake

БАРНАУЛ, 17 июл — РИА Новости. Уроженка Барнаула Мария Бутина, которую задержали в США по обвинению в шпионаже, всегда была ответственной и честной девушкой, рассказала РИА Новости ее научный руководитель, преподаватель Алтайского классического университета, политолог Ярослава Шашкова, подчеркнув, что россиянку в данной ситуации нельзя оставить наедине с американской системой правосудия.

Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Экс-глава ФСБ прокомментировал обвинения в шпионаже россиянки Бутиной
Гражданка РФ Мария Бутина задержана в США по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщило в понедельник министерство юстиции США. Как обычно в делах о шпионаже, обвинение предъявлено по статье "сговор с целью работы на иностранное правительство без регистрации при министерстве юстиции". Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

"Для меня новость о таком обвинении неожиданная. Мария закончила факультет политологии с отличием, училась она очень хорошо, ее всегда интересовала политическая жизнь. Во время учебы работала пресс-секретарем в Общественной палате края. Год назад я подписывала ей документы на поступление в магистратуру в США, после этого наше общение прекратилось, но я удивлена ее арестом. Вопрос о возможности совершения ею преступлений неоднозначный. Маша открытый, честный и благодарный человек, и особых качеств шпиона я в ней не замечала. Чем закончится эта история, сложно сказать, надеюсь, что ее не оставят одну в борьбе с американской системой", — Шашкова.

По словам председателя совета алтайской краевой общественной организации "Молодые журналисты Алтая" Сергея Канарева, с Бутиной он работал и взаимодействовал в рамках сотрудничества с Общественной палатой Алтайского края.

"Мы с ней пересекались во время работы второго созыва в Общественной палате Алтайского края, где она выполняла функции секретаря. Еще в те времена, когда она была студенткой, она была очень амбициозной", — рассказал РИА Новости Канарев.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Слуцкий: задержание в США Бутиной - новое проявление охоты на ведьм
Ранее американские СМИ предполагали, что Бутина якобы пыталась наладить связи с местным оружейным лобби — Американской стрелковой ассоциацией (NRA). Указывалось, что Бутина в прошлом работала с Александром Торшиным, когда тот был сенатором РФ. Предполагаемая связь Торшина с NRA через Бутину преподносилась как доказательство "сговора" президента Дональда Трампа с Россией на том основании, что NRA поддерживает республиканцев и Трампа. Кремль и Белый дом опровергают наличие каких-либо связей между Трампом и Россией.

Адвокат россиянки Марии Бутиной заявил, что обвинения против его подзащитной раздуты, она не пыталась повлиять на политику Соединенных Штатов.

Согласно обвинительному заключению, с 2015 года и по меньшей мере до февраля 2017 года Бутина работала по распоряжению члена российского правительства, который раньше был депутатом, а теперь занимает высокий пост в Центробанке. По информации американского ведомства, этот человек находится под санкциями Минфина США.

Мария Бутина родилась в городе Барнауле Алтайского края в 1988 году. В 2005 году окончила с медалью 22-ю школу Барнаула с углубленным изучением иностранных языков. В 2010 году завершила образование в Алтайском государственном университете, без отрыва от вуза она также окончила местную Школу реальной политики. Работала в разных сферах: от маркетинга до политики, с 2011 года и до марта 2018 года являлась председателем правления межрегиональной общественной организации "Право на оружие". Свободно владеет английским и начальным уровнем немецкого языка.

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