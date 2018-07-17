Израильские военные атаковали палестинцев, пускавших горящие шары

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (310)

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл — РИА Новости. Израильские военные атаковали в секторе Газа группу палестинцев, которые запускали через границу воздушные шары с горючими веществами, сообщила армейская пресс-служба.

Информации о результатах удара пока не поступало.

"Летательный аппарат Армии обороны Израиля атаковал взвод, который запускали на израильскую территорию из северной части сектора Газа зажигательные воздушные шары", — говорится в сообщении.

Запуск палестинцами воздушных шаров или змеев, которые, перелетая через границу, выжигают гектары сельскохозяйственных угодий и лесопосадок, израильтяне трактуют как террористическую кампанию и применяют в ответ военную силу.