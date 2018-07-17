В Иране задержали группу боевиков ИГ*

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Силы безопасности Ирана задержали группу боевиков "Исламского государства*" на юго-западе страны, заявил глава министерства информации ИРИ (спецслужбы страны — ред.) Махмуд Алави.

По его словам, один из членов группы, брат которого, будучи боевиком ИГ*, был ликвидирован в Сирии, намеревался создать ячейку для того, чтобы присоединиться к террористам "Исламского государства*", сообщает агентство Tasnim.

Члены ячейки, состоявшей из четырех человек и намеревавшиеся совершить в некоторых районах страны "акты саботажа", были задержаны в понедельник, отметил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России.