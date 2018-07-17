ЕК не стала комментировать слова главы МВД Италии об отмене санкций

БРЮССЕЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Еврокомиссия воздержалась от комментариев относительно заявления главы МВД Италии Маттео Сальвини о том, что Рим намерен преодолеть санкционный режим против РФ.

Ранее министр внутренних дел страны Сальвини заявил в Москве, что Италия станет одним из первых голосов, агитирующих за снятие санкций ЕС против России, по его словам, Рим движется к цели снятия санкций с РФ, в связи с чем до конца года планирует ряд мероприятий.

"Нет, комментариев не будет, комментарии не комментируем. У нас хорошо известный подход к политике в отношении РФ, состоящий из пяти пунктов", — заявил во вторник официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, отвечая на вопрос журналистов, как ЕК прокомментирует заявления Италии о возможном вето на санкции.

Руководящие принципы ЕС в отношении РФ включают полную реализацию минских договоренностей по урегулированию на Украине как ключевого элемента любых существенных изменений в отношениях, укрепление отношений с восточными партнерами и другими соседями, в частности, в Центральной Азии, укрепление внутренней устойчивости ЕС, в частности, с учетом энергетической безопасности, гибридных угроз и стратегических коммуникаций, необходимость избирательного взаимодействия с Россией по внешнеполитическим вопросам, поддержка гражданского общества в РФ.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.

Пятого июля Совет ЕС оформил решение о продлении экономических санкций против РФ еще на полгода — до 31 января 2019 года. Меры направлены в отношении финансового, энергетического и оборонного секторов, а также на товары двойного назначения. Впервые они были введены 31 июля 2014 года сроком на один год и усилены в сентябре 2014 года.