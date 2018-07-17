В Таджикистане предложили как можно скорее продать воду из озера Сарез

ДУШАНБЕ, 17 июл – РИА Новости. Глава комитета по охране окружающей среды при правительстве Таджикистана Талбак Салимов предложил осушить Сарезское озеро, сообщает Sputnik Таджикистан.

Чиновник подчеркнул, что существует угроза масштабного наводнения в Центральной Азии.

По мнению Салимова, воду необходимо продать нуждающимся в водных ресурсах странам.

Глава комитета уверен, что опустошение озера не повредит Таджикистану. По его словам, у республики и без этого есть достаточные водные ресурсы.

Салимов также подчеркнул, что "проблему Сареза" необходимо решить как можно скорее, поскольку озеро остается зоной повышенного риска. "Мы не знаем, когда может произойти трагедия – сегодня, завтра, через год", — подчеркнул чиновник.

Опасное озеро

Сарезское озеро расположено в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. Длина водоема — около 70 километров, максимальная глубина — около 500 метров, объем воды — более 17 квадратных километров.

Озеро, относящееся к категории завальных, возникло в результате 9-балльного землетрясения в марте 1911 года, перекрывшего русло реки Бартанг. Озеро представляет опасность для населенных пунктов, расположенных ниже по течению, так как в случае прорыва огромная масса воды селевым потоком пройдет практически до Аральского моря. В потенциально опасной зоне проживает около 6 миллионов человек.

Все новости Таджикистана читайте на сайте Sputnik Таджикистан >>