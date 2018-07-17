В Австрии раскритиковали предложение ЕС "по защите границ" от мигрантов

ВЕНА, 17 июл — РИА Новости. Австрийские организации по оказанию помощи выступили против новых мер в миграционной политике ЕС и призвали федеральное правительство Австрии взять на себя ответственность за защиту беженцев в стране и Европе, говорится в совместном обращении, опубликованном на сайте Австрийского Красного креста.
"Срочно необходима реформа дублинского соглашения. Вместо национальных односторонних мер на границах необходим солидарный приём, за который страны на южных внешних границах не будут нести ответственность в одиночку", — говорится в обращении.
Организации выступают против отказа беженцам во въезде на европейской границе, а также против вывоза или временного содержания мигрантов в третьих странах.
В конце июня лидеры 28 стран ЕС согласовали заключения по миграции, в которых утверждены концепции создания на добровольной основе контролируемых миграционных центров по приему беженцев на территории Европы, а также "региональных платформ для высадки" мигрантов за пределами Европы. Предполагается, что для создания таких центров необходимо будет заключать отдельные соглашения.