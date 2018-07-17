В Австрии раскритиковали предложение ЕС "по защите границ" от мигрантов

ВЕНА, 17 июл — РИА Новости. Австрийские организации по оказанию помощи выступили против новых мер в миграционной политике ЕС и призвали федеральное правительство Австрии взять на себя ответственность за защиту беженцев в стране и Европе, говорится в совместном обращении, опубликованном на сайте Австрийского Красного креста.

Под обращением к властям помимо АКК подписались такие организации, как Amnesty International, "Врачи без границ", Diakonie и Caritas. Они выразили обеспокоенность в связи с тем, что европейская миграционная политика теперь сфокусирована на защите границ, а не людей.

"Срочно необходима реформа дублинского соглашения. Вместо национальных односторонних мер на границах необходим солидарный приём, за который страны на южных внешних границах не будут нести ответственность в одиночку", — говорится в обращении.

Организации выступают против отказа беженцам во въезде на европейской границе, а также против вывоза или временного содержания мигрантов в третьих странах.

В конце июня лидеры 28 стран ЕС согласовали заключения по миграции, в которых утверждены концепции создания на добровольной основе контролируемых миграционных центров по приему беженцев на территории Европы, а также "региональных платформ для высадки" мигрантов за пределами Европы. Предполагается, что для создания таких центров необходимо будет заключать отдельные соглашения.