В Молдавии по подозрению в коррупции задержали десять человек

КИШИНЕВ, 17 июл — РИА Новости. Десять человек задержаны по подозрению в коррупции в ходе многочисленных обысков, которые продолжаются в ряде городов Молдавии, сообщил во вторник портал Deschide.md со ссылкой на источник в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ) республики.

Сотрудники Национального антикоррупционного центра и прокуроры по борьбе с коррупцией проводят во вторник обыски в офисах государственного предприятия "Вокзалы и автостанции".

"К этому часу задержаны десять человек, среди них руководители филиалов госпредприятия "Вокзалы и автостанции", а также диспетчеры, контролеры и другие лица, ответственные за проверку транспорта на внутренних и международных маршрутах", — сообщил портал.

Как заявила журналистам пресс-секретарь НАЦ республики Анжела Старински, обыски проходят по 50 адресам — в Кишиневе, Каушанах, Бельцах, Дрокии, Хынчештах, Яловенах, Единце, Оргееве, Унгенах и Кагуле. "Офицеры проводят обыски в офисах как руководителей территориальных отделений, так и сотрудников различных уровней", — сказала она.