Россия и Словакия обсудили работу ОБСЕ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Грушко обсудил вопросы, связанные с работой ОБСЕ, с государственным секретарем внешнеполитического ведомства Словакии Лукашем Паризеком, сообщает МИД РФ.

"Состоялось обстоятельное обсуждение проблематики ОБСЕ, в том числе в свете подготовки председательства Словакии в этой Организации в 2019 году", — говорится в сообщении.

ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, объединяет 57 стран Европы, Центральной Азии и Северной Америки. Председательствующая страна ОБСЕ выбирается каждый год, а председателем организации считается министр иностранных дел страны-председателя. В 2018 году страной-председателем является Италия, а председателем ОБСЕ – министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано.