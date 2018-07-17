Порошенко заявил, что Украина — приоритет для НАТО и США

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Петр Порошенко на политическом шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил, что президент США Дональд Трамп заверил его, что Украина остается в приоритетах НАТО и США.

При этом он отметил, что "двери НАТО открыты" для Украины и вступление в альянс зависит только от неё самой, а сотрудничество с альянсом будет расширяться.

Украинский президент встретился с американским лидером в ходе саммита НАТО, который прошел 11-12 июля в Брюсселе.

Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года Киев принял дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие двадцать лет.