Шварценеггер сравнил Трампа на встрече с Путиным с "раскисшей макарониной"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что президент США Дональд Трамп выглядел как "маленькая раскисшая макаронина" на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.

"Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи", — сказал Шварценеггер в видео-обращении на странице в Twitter.

Актер считает, что на пресс-конференции Трамп предал американскую разведку, систему правосудия и страну в целом. "Вы — президент США, вам не следует этого делать. Что с вами такое?" – посетовал Шварценеггер, который, как и Трамп, является республиканцем.

В конце своего обращения уроженец Австрии тяжело вздохнул.

​Первая полноформатная встреча Путина и Трампа прошла в понедельник в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи они заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.