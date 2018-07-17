Юрист: новые обвинения Мюллера мешают Трампу проводить внешнюю политику

ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Новое обвинительное заключение спецпрокурора Роберта Мюллера против 12 граждан России по делу о вмешательстве в американские выборы мешает президенту Дональду Трампу проводить свой внешнеполитический курс, считает партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.

"Недавнее обвинительное заключение в адрес 12 российских официальных лиц — это еще одна причина того, что спецпрокурор не сработал, как следует. Это не серьезное уголовное обвинительное заключение. Если бы оно было таковым, оно было бы подано в засекреченном виде в попытке арестовать хоть кого-либо, вовлеченного в это дело", — сказал Маркс РИА Новости в понедельник.

"Это трюк в области политического пиара. Даже хуже: будучи обнародованным накануне встречи с президентом Путиным, оно мешает полномочиям президента Трампа осуществлять внешнюю политику", — добавил юрист.

"(Обвинительное заключение) также подтверждает, что не было никакого сговора. Если бы он существовал, тогда бы в обвинительном заключении был бы какой-либо американец, а там ни одного американца не оказалось. Конечно, если Россия вмешивалась в наши выборы, это неправильно, и аналогичным образом США не должны вмешиваться во внутренние дела других стран, как мы это делали в прошлом", — добавил он.

В пятницу первый заместитель генпрокурора США Род Розенстайн заявил, что минюст страны обвинил 12 россиян, предположительно сотрудников разведки, в рамках расследования о "российском вмешательстве в выборы". По словам Розенстайна, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов в США, в документах минюста нет.

Обвинение было обнародовано в последний рабочий день перед встречей президентов России и США в Хельсинки. Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует предполагаемое вмешательство России в выборы в США, которое Москва опровергает, а также "связи Трампа с Россией", которые опровергают не только в Кремле, но и в Белом доме.