Ведущий Fox News заявил, что Путин отверг наличие компромата на Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес, взявший интервью у президента РФ Владимира Путина, заявил, что российский лидер опроверг предположения о наличии у Москвы компромата на президента США Дональда Трампа.

"Он сказал, и я не думаю, что президенту Трампу это очень понравится, но он сказал: "Слушайте, он приезжал сюда, он строил здания, он проводил конкурс красоты. Я не знал, кто он, меня не волновало, кто он. У нас тут много всяких бизнесменов и даже миллиардеров, мы не ведем слежку за ними". Так что он полностью отверг наличие любой компрометирующей информации", — рассказал Уоллес в понедельник в эфире Fox News.

В понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом в Хельсинки Путин, комментируя якобы наличие у РФ компромата на президента США, заявил, что "большей ерунды трудно себе представить", и попросил выбросить "эту шелуху из головы".

Анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed в январе 2017 года.

Сам Трамп ранее неоднократно опровергал сообщения о его "связях с Россией" и заявлял, что и не общается с российскими властями. Трамп подчеркивал, что американская разведка признала опубликованный компромат фальшивкой и BuzzFeed ответит за публикацию этого документа.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся у Москвы компрометирующей информации относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь".