Трампу посоветовали проверить подаренный Путиным мяч на "жучки"

ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм предложил проверить подаренный президентом России Владимиром Путиным президенту США Дональду Трампу футбольный мяч на предмет наличия прослушивающих устройств.Twitter.
Ранее на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Хельсинки Путин подарил Трампу мяч чемпионата мира по футболу. Президент США пообещал передать его своему сыну Брендану.
Путин подарил Трампу мяч, ответив таким образом на вопрос, на чьей стороне сейчас инициатива по Сирии. Трамп передал подарок сдевшей в первом ряду Меланье, сообщив, что мяч достанется его сыну Барону. pic.twitter.com/Joq2mNjz04— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 16 июля 2018 г.