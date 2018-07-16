Трампу посоветовали проверить подаренный Путиным мяч на "жучки"

Путин подарил Трампу мяч, ответив таким образом на вопрос, на чьей стороне сейчас инициатива по Сирии. Трамп передал подарок сдевшей в первом ряду Меланье, сообщив, что мяч достанется его сыну Барону. pic.twitter.com/Joq2mNjz04