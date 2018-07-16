Отработали свое. "Белые каски" готовят к эвакуации из Сирии

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Члены коалиции США в Сирии обдумывают план вывоза с территории арабской республики волонтеров "Белых касок" вместе с семьями. Официальная цель этой организации — защита мирного населения при сохранении политического нейтралитета, однако в мире ее оценивают неоднозначно. О том, что в действительности может стоять за поспешной эвакуацией волонтеров, — в материале РИА Новости.

Нежелательные подопечные

Добровольцев из рядов "Белых касок" западная коалиция намерена переправить в разные страны. Как сообщают американские телеканалы CBC News CNN , военные их обеспокоены, поскольку правительственные войска президента Башара Асада занимают все большую территорию на юго-западе и в других регионах Сирии. Речь идет об эвакуации порядка тысячи членов организации, а также их семей. Уточняется, что триста из них "находятся под непосредственной угрозой".

Судьбу волонтеров обсуждают дипломаты из США, Великобритании, Франции и Канады. Предполагается, что вывезенных с родины сирийцев примут Канада и Великобритания, а также, возможно, Германия. Не исключено участие Израиля и Иордании — государств, недавно закрывших границы для сирийских беженцев.

А вот Соединенные Штаты принять никого не смогут. По инициативе Дональда Трампа там был принят закон, запрещающий въезд в страну гражданам САР. Белый дом готов помочь деньгами.

До сих пор остается открытым вопрос, удастся ли осуществить столь масштабную эвакуацию без помощи России. Все наземные пути представляются слишком сложными и опасными. Однако участие Москвы может не понравиться Западу: в России "Белые каски" воспринимают не как самоотверженную гуманитарную организацию, а как подразделение информационной войны, действующее рука об руку с террористами.

Профессия: провокатор

Дамаск и Москва не раз уличали "Белые каски" в подготовке и осуществлении провокаций, направленных на разжигание военного конфликта. Сообщения волонтеров регулярно давали повод для обвинения России и законных властей Сирии в преступлениях против гражданского населения. Неизвестно кем произведенные или даже инсценированные химические атаки, "анонимные" нападения на гуманитарные конвои — мир узнавал об этом из распространявшихся в интернете видеороликов, которые с готовностью тиражировались западными телеканалами.

Стоп-кадр из видеорепортажа "Белых касок" о предполагаемой химической атаке в Думе Стоп-кадр из видеорепортажа "Белых касок" о предполагаемой химической атаке в Думе

Затем, как правило, следовали удары сил коалиции по сирийским военным объектам — уже с реальными жертвами, причем и среди мирных жителей. Так было в Восточной Гуте, Идлибе и других местах.

В мае боливийский кинорежиссер, актриса и гражданская активистка Карла Ортис, вернувшись из САР, рассказала, что "Белые каски" размещают свои штабы под одной крышей с операционными центрами "Джебхат ан-Нусры"* — террористической организации, связанной с "Аль-Каидой"*. Чаще всего — в захваченных боевиками школах. По словам Ортис, бывшие волонтеры рассказывали ей, что часть помощи "Белые каски" направляют вооруженным группам, никаких спасательных операций не проводят, отказываются помогать детям в больницах и даже участвуют в боях на стороне террористов.

За чей счет?

По некоторым сведениям, "Белые каски" — информационно-политический проект британской внешней разведки MI6. Организация действует на рынке так называемых независимых НПО, специализирующихся на целенаправленном формировании общественного мнения.

Кроме Лондона, основного спонсора "Белых касок", в финансировании активно участвуют Вашингтон, Париж и некоторые другие западные страны. В мае, после скандала с инсценировкой химической атаки в Восточной Гуте, США заморозили помощь, но Великобритания продолжала выделять средства. Вскоре и Вашингтон возобновил поддержку: в середине июня Госдеп заявил, что выделяет "Каскам" 6,6 миллиона долларов. Это вызвало возмущение сирийского и российского внешнеполитических ведомств.

Эвакуация "Белых касок" может говорить о том, что администрация США готовится к выводу воинского контингента из Сирии. О таком намерении недавно заявлял Трамп. По его словам, Вашингтон готов направить около двух тысяч американских солдат и офицеров для подготовки сирийских военных.

*Террористические организации, запрещенные в России.