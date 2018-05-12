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Война в Сирии
Война в Сирии

Профессия — провокатор. Кому нужны "Белые каски" и их "разоблачения"

08:0012.05.2018
(обновлено: 08:01 12.05.2018)
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© AFP 2018 / Omar Haj KadourАктивисты из организации Белые каски в СирииАктивисты из организации Белые каски в Сирии
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Боливийский кинорежиссер, актриса и гражданский активист Карла Ортис, вернувшись из Сирии, рассказала, как поддерживаемая Западом волонтерская организация "Белые каски" мешает народу этой страны достичь мира. После скандала с разоблачением инсценировки химической атаки в Восточной Гуте Вашингтон заморозил финансирование "волонтеров", однако Лондон по-прежнему их субсидирует — возможно, даже в увеличенном объеме. РИА Новости разбиралось, кому и зачем нужны профессиональные провокаторы, маскирующиеся под гуманитарное общественное движение.

Под одной крышей с террористами

Члены этой организации называют себя добровольцами, декларируя своей целью защиту и помощь населению в районах, контролируемых воюющими с законным правительством Сирии мятежниками. В Алеппо многие школы были захвачены террористами "Джебхат ан-Нусры"*, связанной с "Аль-Каидой"*, и превращены в своего рода операционные центры. Карла Ортис очень удивилась тому, что там же размещались штабы "Белых касок".

"Если ты обычный мирный житель, видевший, что эти группировки творили с твоим народом, как они насиловали твоих дочерей и обезглавливали людей, ты бы никогда не согласился находиться с ними под одной крышей", — сказала Карла Ортис в интервью испаноязычному агентству Sputnik Mundo.

Сирийский мальчик Хасан Диаб
"Жульничество перешло все границы". Что снимают "Белые каски" в Сирии

Она разговаривала с бывшими волонтерами. "Они собирались спасать жизни, но быстро поняли, что часть помощи направляется вооруженным группам, лишь называющим себя умеренными", — рассказывает боливийка. Люди на улицах также уверяли ее, что "Белые каски" никого не спасают, отказываются помогать детям в больницах и в ходе боев за Алеппо действовали рука об руку с боевиками "ан-Нусры"*.

Свой видеорепортаж из Сирии режиссер и актриса разместила в социальных сетях.

В интересах экстремистов

В середине апреля британский музыкант, один из основателей легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс на концерте в Барселоне также выступил против "Белых касок". Соответствующие видеозаписи опубликованы на портале YouTube.

"Я лично считаю, что "Белые каски" — фальшивая организация, существующая только для того, чтобы пропагандировать джихадистов и террористов", — сказал Уотерс.

По его мнению, деятельность "гуманитарных добровольцев" заставляет общественность поощрять удары по Сирии. "Что мы должны сделать, так это пойти и убедить наши правительства не бросать бомбы на людей. И точно не бомбить, пока мы не провели полноценное расследование, необходимое, чтобы получить четкое представление о том, что там происходит", — добавил он.

На следующий день, 14 апреля, США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по сирийским военным объектам. Поводом послужила якобы совершенная правительственной армией химическая атака, жертвами которой стали мирные жители. В доказательство в СМИ и соцсетях распространялись снятые "Белыми касками" видеокадры, запечатлевшие пострадавших.

В Минобороны России уличили авторов съемок в фальсификации — представители российского Центра по примирению враждующих сторон не нашли в городе Дума следов применения химоружия, кроме того, удалось зафиксировать показания тех, кого "волонтеры" за еду уговорили сыграть роль жертв химатаки. Все это передали прибывшим в Сирию экспертам ОЗХО.

Стоп-кадр из видеорепортажа "Белых касок" о предполагаемой химической атаке в Думе
Стоп-кадр из видеорепортажа "Белых касок" о предполагаемой химической атаке в Думе
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Основатель Pink Floyd обвинил "Белые каски" в пропаганде для террористов

В начале мая стало известно, что США по запросу президента Дональда Трампа пересматривают программы помощи Сирии и уже заморозили финансирование "Белых касок" — Вашингтон оплачивал примерно треть их бюджета. В то же время британский премьер Тереза Мэй заявила о поддержке "Белых касок", возможно, в расширенных объемах. Впрочем, многие СМИ (в том числе западные) не исключают, что Вашингтон вовсе не собирается прекращать субсидирование "волонтеров", — слишком туманны и размыты заявления Белого дома на этот счет.

Бойцы информационного фронта

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов уверен, что "Белые каски" — отнюдь не гуманитарная, а информационно-политическая организация, созданная сотрудниками британской разведки MI6. Под предлогом правозащитной деятельности она реализует совершенно иные проекты. Ее специализация — провокации.

"Эти провокации — в Восточной Гуте, Идлибе и других местах — служат поводами для тех или иных военных операций. Неизвестно чьи или вообще выдуманные химатаки, неизвестно кем произведенные расстрелы гуманитарных конвоев, затем "разоблачение" волонтерами "очередного преступления режима Башара Асада" — такова обычная, уже традиционная схема их работы", — рассказывает эксперт.

"В мире сложился крупный рынок так называемых независимых некоммерческих организаций, на самом деле занимающихся формированием общественного мнения. "Белые каски" — одна из них, и она далеко не безобидна, поскольку ценой становятся человеческие жизни", — согласен с ним директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

© AFP 2018 / Sameer Al-Doumy Активисты из организации "Белые каски" в Думе, Сирия. 17 ноября 2016 года
© AFP 2018 / Sameer Al-Doumy
Активисты из организации "Белые каски" в Думе, Сирия. 17 ноября 2016 года

Он также считает, что о гуманитарном и бескорыстном характере деятельности "добровольцев" говорить не приходится. "Это бизнес, причем очень циничный", — говорит политолог.

Ситуация в районе города Бабила к югу от Дамаска. 30 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В США пересматривают программы помощи Сирии

Дмитрий Абзалов, в свою очередь, полагает, что, действуя исключительно в районах, находящихся под контролем оппозиционных сил, "Белые каски" просто не способны к сбалансированной работе: вести правозащитную деятельность под боком головорезов-экстремистов вообще у кого-то вряд ли получится.

Что касается прекращения финансирования со стороны США, то, по мнению Абзалова, это не более чем демонстративный жест — отказавшись от прежней схемы субсидирования через государственное агентство USAID, Белый дом без труда наладит другие каналы.

"Другое дело, если Вашингтон, следуя провозглашенному Трампом курсу "прекратить платить кому попало", действительно откажется поддерживать "Белые каски", а Лондон, как уже объявлено, продолжит их финансировать. Тогда организации действительно может прийти конец, к которому неизбежно приведет разлад в стане кукловодов", — резюмирует Дмитрий Абзалов.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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Война в Сирии
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
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Billi Dzgonse
Я не знаю от чего обмочился гражданин на фото, но могу четко провести логическую цепочку: Британия и США финансируют Белые каски, Белые каски сотрудничают с ИГИЛ, США и Британия сотрудничают с ИГИЛ.
09:19
12.05.2018
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Billi Dzgonse
Все это будет положено в основу приговора в отношении США и их подельников.
09:05
12.05.2018
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Евгений Антоненко
Billi Dzgonse, в новых реалиях боюсь,им все сойдет с рук....
09:19
12.05.2018
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