Франция решила закрыть представительство по торговле и инвестициям в России

Французские власти приняли решение закрыть представительство по торговле и инвестициям посольства Франции в России (Бюро Business France), говорится в пресс-релизе ведомства.

Решение вступило в силу в понедельник, уточняется в документе.

Ранее Москва уведомила Париж, что Business France больше не разрешается работать в России в рамках положений французского законодательства.

"(Это решение. — Прим.ред.) прекращает длительный период переговоров по вопросу статуса Бюро Business France в России, которое, согласно французскому законодательству, является неотъемлемой частью дипломатической структуры", — сказано в пресс-релизе.

В посольстве также отметили ухудшение условий работы Бюро в стране, напомнив об аресте банковского счета организации и выдворении директора. В дальнейшем Business France планирует сотрудничать с негосударственными партнерами в России.