Посольство Франции назвало причину закрытия торгпредства в России

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Французское посольство в Москве заявило об ухудшении условий деятельности своего торгпредства в последние месяцы, пресс-релиз миссии опубликован в понедельник.

Ранее посольство сообщило о решении закрыть с понедельника представительство по торговле и инвестициям, обеспечивающее деятельность Business France в России, поскольку "Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства".

"В течение последних месяцев условия осуществления Business France своей деятельности в России значительно ухудшились, в частности в связи с незаконными арестами, наложенными на его банковский счет, несмотря на то что он защищен Венской конвенцией, а также с выдворением его директора, обладающего дипломатическим паспортом", — сообщает посольство.

"Действительно, местные условия, по всей видимости, не позволяют Business France осуществлять задачи государственной службы по поддержке французских предприятий на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.

Агентство Business France в дальнейшем "будет опираться на негосударственных партнеров, работающих в России, чтобы обеспечить преемственность услуг, которые французское государство намерено им предоставлять", сообщается в документе.