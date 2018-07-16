Посольство Франции назвало причину закрытия торгпредства в России

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Французское посольство в Москве заявило об ухудшении условий деятельности своего торгпредства в последние месяцы, пресс-релиз миссии опубликован в понедельник.
"В течение последних месяцев условия осуществления Business France своей деятельности в России значительно ухудшились, в частности в связи с незаконными арестами, наложенными на его банковский счет, несмотря на то что он защищен Венской конвенцией, а также с выдворением его директора, обладающего дипломатическим паспортом", — сообщает посольство.
"Действительно, местные условия, по всей видимости, не позволяют Business France осуществлять задачи государственной службы по поддержке французских предприятий на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.
Агентство Business France в дальнейшем "будет опираться на негосударственных партнеров, работающих в России, чтобы обеспечить преемственность услуг, которые французское государство намерено им предоставлять", сообщается в документе.