Путин приехал в президентский дворец в Хельсинки, где встретится с Трампом

Саммит Путина и Трампа в Хельсинки (96)

Президентский дворец в Хельсинки перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. 16 июля 2018

Президентский дворец в Хельсинки перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. 16 июля 2018

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Владимир Путин приехал в президентский дворец в Хельсинки, где состоятся переговоры с лидером США Дональдом Трампом.

Проезда кортежа ждали несколько сотен жителей Хельсинки и активистов, собравшихся на бульваре Эспланада в центре столицы Финляндии. Этот бульвар выходит на Торговую площадь, где и стоит президентский дворец.

Однако сейчас доступ и проезд на площадь перекрыт полицией. Люди стоят вдоль полицейских заграждений, многие из них держат флаги и лозунги, в частности, большую растяжку Make human rights great again ("Сделайте права человека вновь великими").

Беседе президентов будет предшествовать совместное фотографирование с главой Финляндии как принимающей стороной. Эта страна выбрана неслучайно, она сохраняет нейтралитет.

На беседу тет-а-тет стороны отвели полтора часа. Далее по графику должны состояться переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, по продолжительности займут один час 45 минут.

Заключительной частью встречи российско-американского саммита станет совместная пресс-конференция лидеров.

Президент России завершит свой визит в Хельсинки встречей с главой Финляндии, на территории которой пройдет саммит.