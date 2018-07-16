В Москве прошла встреча замсекретаря СБ Аверьянова и главы МВД Италии

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов обсудил с министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини вопросы развития сотрудничества стран в области безопасности, сообщила пресс-служба СБ.

"В Москве состоялась встреча первого заместителя секретаря Совета Безопасности России Юрия Аверьянова с министром внутренних дел, заместителем председателя правительства Италии Маттео Сальвини. Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-итальянского взаимодействия в сфере безопасности", — говорится в сообщении.