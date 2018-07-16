Замсекретаря СБ обсудил с главой МВД Италии борьбу с нелегальной миграцией

РИМ, 16 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Находящийся с визитом в Москве глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что провел встречу с первым заместителя секретаря Совета безопасности РФ Юрием Аверьяновым и помощником секретаря СБ Александром Венедиктовым.

"Совместные обязательства России и Италии по обеспечению безопасности стран Северной Африки, по борьбе с перевозкой людей и нелегальной миграциeй, по борьбе с исламским терроризмом, наркоторговле, предотвращению феномена боевиков из-за рубежа, по кибербезопасности и защите о информационных атак", — написал он в своем Facebook.

По его слова, встреча оказалась "положительной и сердечной",

В воскресенье итальянский политик посетил финал чемпионата мира по футболу. По его словам, в Москве он также встретится с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым.