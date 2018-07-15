Полиция застрелила мужчину, ранившего полицейских в Канзас-Сити

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Полиция США застрелила мужчину, который, предположительно, ранее ранил троих полицейских, сообщает газета Kansas City Star. Ранее сообщалось, что стрельба произошла в воскресенье. Трое полицейских были ранены, их состояние оценивают как стабильное.

Как пишет газета, стрелок забаррикадировался дома. Когда он вышел из здания, полиция открыла огонь, стрелок был убит. По информации газеты, стрелок был под наблюдением как имеющий отношение к гибели студента Университета Миссури в Канзас-Сити. Студент был убит ранее в этом месяце при попытке ограбления.