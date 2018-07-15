Туск рассказал об отношении Трампа к политике России на Украине

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал главе Евросовета Дональду Туску, что его больше интересуют мотивы российской политики в отношении Украины, чем сам Киев. Об этом Туск сообщил в эфире польского телеканала TVN24, передает "Европейская правда".

"В нескольких беседах со мной президент Трамп не скрывал, что испытывает меньше восторгов относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия на Украине", — заявил он.

"Трамп — реалист"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание Туска. По его словам, от Москвы зависит многое в мире, а "роль Киева исчерпывается украинским кризисом".

"Это означает, что Трамп — реалист", — подчеркнул парламентарий. Он добавил, что Украина не дает оснований для энтузиазма.

Что Трамп думает о Крыме

В конце июня президент Соединенных Штатов высказывал мнение, что Крым можно считать российским. Так, на саммите "Большой семерки" Трамп напомнил остальным лидерам, что на полуострове живут русскоязычные люди. Кроме того, глава Белого дома усомнился в целесообразности оказания финансовой помощи Украине, подчеркнув, что это "одна из самых коррумпированных стран в мире".

При этом в июле Трамп заявил, что не "допустил бы" воссоединения Крыма с Россией, если бы был президентом в то время. Он также обвинил в случившемся Барака Обаму, занимавшего пост главы государства в 2014 году.

Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума в 2014 году. Волеизъявление граждан состоялось после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 96 процентов крымчан. В Москве не раз отмечали, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, что соответствует международному праву и Уставу ООН. Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".