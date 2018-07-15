Туск рассказал о признании Трампа по Украине

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявлял Дональду Туску, что ему интересны мотивы политики России в отношении Украины, при этом он признавался, что к самой Украине испытывает намного меньше энтузиазма. Об этом глава Евросовета рассказал в эфире польского телеканала TVN24, передает "Европейская правда".

"В нескольких беседах со мной президент Трамп не скрывал, что испытывает меньше восторги относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия на Украине", — сказал Туск.

В июне на саммите "Большой семерки", как сообщали СМИ, Трамп заявил, что Крым принадлежит России, поскольку там живут русскоязычные. Кроме того, глава Белого дома усомнился в целесообразности оказания финансовой помощи Киеву, подчеркнув, что "Украина — одна из самых коррумпированных стран в мире".

В июле Трамп заявил, что не "допустил бы" воссоединения Крыма с Россией, если бы был президентом в 2014 году. При этом он обвинил в случившемся своего предшественника Барака Обаму.

Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума в 2014 году. За воссоединение с Россией проголосовали более 96 процентов крымчан. Российские власти многократно отмечали, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, что соответствует международному праву и Уставу ООН. Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Запад неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в дела Украины. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в преодолении Украиной политического и экономического кризиса.