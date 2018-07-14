Появилось видео выступления Порошенко перед пустым залом на саммите НАТО

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В российском МИД обратили внимание на видео с брифинга президента Украины Петра Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга в Брюсселе, проходившего перед практически пустым залом.

"Когда ты что-то делаешь не так", — отметили российские дипломаты в официальном Twitter ведомства.

Когда ты что-то делаешь не так pic.twitter.com/N9G1EzQENX — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 14 июля 2018 г.

На кадрах видно, что в зале, где выступают Порошенко и Столтенберг, находится буквально несколько человек, при этом одна из присутствующих покидает помещение в том момент, когда туда заходят украинский президент и генсек НАТО.

Ранее на фото с мероприятия обратил внимание главный редактор издания "Таймер" Юрий Ткачев. Некоторые пользователи Сети в шутку предположили, что журналисты уже не рассчитывают услышать от украинского президента что-либо новое.

Петру Порошенко не в первый раз пришлось читать речь перед практически пустым залом. Подобный опыт у главы государства уже был в феврале на Мюнхенской конференци по безопасности. Немецкие СМИ обратили внимание на то, что выступление украинского лидера закончилось под вялые аплодисменты, а затем ему даже не задали вопросов.

Как отметил научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, фигура Порошенко больше не вызывает на Западе иллюзий в отношении своего политического веса. По его мнению, президент Украины "скатился на уровень озвучивания позиции США" по разным вопросам.