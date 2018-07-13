Трамп намерен обсудить с Путиным "российское вмешательство" в выборы

ЛОНДОН, 13 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство в американские выборы", в котором обвиняют Россию.

"Мы будем говорить о вмешательстве. Я точно подниму это. Я точно задам этот вопрос. И, надеюсь, у нас будут более хорошие отношения с Россией. Это хорошая, не плохая вещь. Надеюсь, это произойдет", — сказал Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

В США спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование вменяемого РФ вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Москвой, Москва называет подобные обвинения ничем не подкрепленными и отрицает их.