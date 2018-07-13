В Киеве завели уголовные дела после инцидентов в правительственном квартале

КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Уголовные дела возбуждены по факту дорожно-транспортного происшествия и хулиганских действий в правительственном квартале в центре украинской столицы, сообщила в пятницу пресс-служба киевской полиции.

В четверг автомобиль депутата Верховной рады Украины от фракции "Народный фронт" Павла Пинзеника сбил людей во время митинга за упрощение растаможки авто с иностранными номерами. Депутат заявил, что митингующие сами бросились под его машину.

По данным полиции, несколько десятков человек заблокировали движение автомобиля Toyota Land Cruiser, совершали хулиганские действия и разбили заднее стекло иномарки. В результате один из мужчин получил травму ноги, после чего его доставили в больницу.

"Начаты уголовные дела по статье "хулиганство" и статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Досудебное расследование продолжается", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что правоохранители задержали одного из митингующих, которого подозревают в повреждении автомобиля.