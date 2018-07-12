В Киеве автомобиль с депутатом Рады сбил митингующих

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Киеве возле здания Рады автомобиль сбил митингующих. В машине находился украинский депутат Павел Пензенык.

Очевидцы сообщают, что при наезде пострадали два человека, у одного из них — открытый перелом ноги.

После ДТП депутата вывели из автомобиля в сопровождении полиции. Он объяснил, как случилось происшествие.

"Ехали по улице Институтской, поворачивали на Шелковичную. Кто-то из митингующих узнал народных депутатов в автомобиле. Там было три народных депутата, кроме меня еще двое. Бросились на автомобиль, начали бить его ногами, руками, тяжелыми предметами. Разбили заднее стекло. Сижу на заднем сиденье автомобиля. У меня на стекле следы крови от кулаков. Окружены митингующими и полицией, которые требуют линчевать народных депутатов", — цитирует политика агентство УНН.

Митинг автомобилистов

У здания Рады второй день проходит акция протеста автомобилистов. Митингующие требуют запрета на конфискацию нерастаможенных автомобилей с истекшим сроком пребывания на Украине.

В четверг депутаты должны были обсудить вопрос, связанный с решением проблемы владельцев растаможенных автомобилей.

"Поскольку завтра последнее заседание парламента в этой текущей сессии, а следующая сессия откроется только в сентябре, то данный вопрос не имеет перспектив решения до следующей сессии", — отмечает УНИАН.

По информации издания, среди некоторых протестующих и желающих выйти из здания парламента завязалась потасовка.

Ситуация с еврономерами на Украине

Ранее украинское правительство разрешило полиции проверять автомобили с иностранной регистрацией и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом. До этого полиция не могла останавливать машины с европейскими номерами.

Автомобили с еврономерами приобрели на Украине большую популярность из-за дешевизны и лазеек в законодательстве, позволяющих их не растаможивать. В настоящий момент власти предлагают владельцам таких машин льготное растаможивание.