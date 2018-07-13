Совфед ратифицировал договор о социальном обеспечении с Сербией

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Совет Федерации в пятницу ратифицировал договор с Сербией о социальном обеспечении, который предусматривает распределение финансовой ответственности стран по предоставлению страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные на их территории.

Предмет договора составляют, в частности, страховые пенсии по старости, страховые пенсии по инвалидности, страховые пенсии по случаю потери кормильца, накопительная пенсия и выплаты за счет средств пенсионных накоплений, социальные пенсии. Они будут назначаться при условии проживания граждан в Российской Федерации, а в случае переезда в Сербию — продолжать выплачиваться.

Численность граждан РФ, проживающих на территории Сербии и получающих страховую пенсию в соответствии с российским законодательством, — 143 человека. Численность граждан Сербии, которые достигнут пенсионного возраста в соответствии с законодательством РФ в период 2018-2020 годов, составит в 2018 году 481 человек, в 2019 году — 785 человек и в 2020 году — 1129 человек. Средний размер страховой пенсии по старости на начало 2018 года составит 2592,92 рубля, 2019 года — 2688,86 рубля, 2020 года — 2796,41 рубля.

Договор был подписан в Москве 19 декабря 2017 года.