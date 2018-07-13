Трамп назвал "отличного" кандидата на пост премьера Британии

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Борис Джонсон, ушедший в отставку с поста главы МИД Великобритании, стал бы "отличным" премьер-министром, сообщает газета Sun.

В интервью изданию Трамп отметил, что они с британским политиком испытывают друг к другу взаимное уважение.

"Мне очень жаль, что он покинул правительство, и я надеюсь, что он вернется… Я думаю, что он был бы отличным премьер-министром. Я думаю, у него есть все, что для этого требуется", — заявил Трамп.

Джонсон в понедельник подал в отставку из-за разногласий по Brexit с премьер-министром Терезой Мэй.