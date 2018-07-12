США пригрозили России санкциями за покупку иранской нефти

Нефтяные танкеры у нефтедобывающей платформы в районе иранского острова Харк в Персидском заливе. Архивное фото

Нефтяные танкеры у нефтедобывающей платформы в районе иранского острова Харк в Персидском заливе. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. США пригрозили ввести санкции против России и любой европейской страны, если она продолжит закупать нефть у Ирана вопреки позиции Соединенных Штатов. Об этом заявил на слушаниях в конгрессе глава американского Минфина Стивен Мнучин.

Законодатели спросили министра финансов, считает ли он, что "Китай, с которым мы находимся в состоянии торговой войны, последует за нами". При этом они напомнили, что Пекин является крупнейшим импортером нефти из Ирана.

"Повторю, мы будем вводить санкции против любого, против них (КНР), России, Европы и остальных", — ответил Мнучин.

"Пустая болтовня"

На прошлой неделе президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США не думают о последствиях своего стремления закрыть экспорт иранской нефти. Кроме того, он назвал слова американских чиновников о желании свести экспорт Ирана к нулю болтовней, которая никогда не будет реализована.

При этом Корпус стражей исламской революции выразил готовность закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти другим странам.

"Если экспорт иранской нефти будет сдерживаться, мы не позволим вывозить нефть в другие страны мира через Ормузский пролив", — заявил заместитель начальника ставки КСИР "Саралла" Исмаил Коусари, отметив, что через участок проходит 20% мирового черного золота.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. При этом американский лидер сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном.

Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.