Трамп рассчитывает когда-нибудь подружиться с Путиным

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что воспринимает российского лидера Владимира Путина не как врага, а как соперника.

"Вопрос не в том, друг он или враг, он соперник. Он представляет Россию, а я представляю США. Может быть, он однажды станет другом", — сказал американский президент.

Кроме того, Трамп рассказал, какой видит встречу с Путиным.

"Посмотрим, что произойдет… Похоже, будет большая программа, и это займет много времени. Посмотрим, к чему это приведет, но это может оказаться продуктивным, чем-то очень продуктивным. А может и нет. Но я думаю, встреча с Путиным — это отлично", — отметил он.

"Задам ваш любимый вопрос"

Американский лидер добавил, что идет на эту встречу, не ожидая многого.

"Мы хотим прояснить (вопрос о) Сирии. Мы также зададим ваш любимый вопрос о вмешательстве, я задам этот вопрос снова. Но мы также будем обсуждать другие вопросы. Мы будем говорить об Украине", — сказал он на пресс-конференции саммита НАТО в Брюсселе.

Американский президент добавил, что Путин "может быть будет отрицать" вмешательство России в выборы в США, но он все равно задаст вопрос об этом и попросит "не делать этого снова".

Поиск точек соприкосновения

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев высказал мнение о том, на какой итог предстоящего российско-американского саммита настроен президент США.

По его словам, если есть желание, то найти точки соприкосновения всегда можно, а если идеология не позволяет, то это станет невозможно.

Специалист напомнил, что Трамп, начиная с избирательной кампании, говорит, о том, что Америке лучше иметь "нормальные", а не враждебные отношения с Россией.

Эксперт отметил, что при этом ситуация в США очень непростая, и любые позитивные шаги в сторону России будут негативно восприниматься значительной частью американского общества.

Таким образом, политолог призвал не ждать от встречи глав государств чрезмерно многого. Тем не менее, как рассказал эксперт в эфире радио Sputnik, двусторонний саммит может привести если не к нормализации, но к началу процесса улучшения отношений между странами.